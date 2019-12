Juve, Sarri sorride: con l'Udinese torneranno Douglas Costa e Ramsey

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri in vista della prossima gara di campionato contro l'Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport sia Douglas Costa che Aaron Ramsey non saranno infatti a disposizione per la gara di Champions League contro il Bayer Leverkusen ma potranno essere convocati per la gara all'Allianz Stadium contro i friulani.