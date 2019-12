Juve, torna Bentancur: con la Lazio in Supercoppa in campo dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur è pronto a tornare a giocare dal primo minuto nella sfida in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Dopo lo stop forzato di mercoledì in campionato contro la Sampdoria per squalifica il centrocampista riprenderà il suo posto al fianco di Pjanic, per dare qualità e quantità al centrocampo che proprio contro i biancocelesti lo scorso 7 dicembre iniziò a soffrire con l'uscita dal campo dell'uruguaiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.