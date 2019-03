Juventus, Barzagli e De Sciglio ko: con l'Atletico ipotesi difesa a tre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non bastava la brutta notizia di ieri mattina su De Sciglio (non convocato per un problema all’adduttore destro e recupero quasi impossibile per la Champions). Al 25° del primo tempo della gara vinta dalla Juventus contro l'Udinese anche Barzagli ha sentito dolore ed è uscito nel giorno del suo ritorno da titolare dopo lunga degenza: probabile infortunio muscolare, niente Atletico. Le due perdite - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in vista dell'Atletico Madrid avvicinano Allegri all’eterno ritorno della difesa a 3, collaudata ieri sera. Eppure la buona vena di Spinazzola apre a un nuovo scenario: "E’ dura che Caceres giochi terzino di spinta, ma nella difesa a tre è una soluzione – ha detto Allegri a fine partita -. Servirà, però, una lettura lunga perché la gara può durare 120’. Douglas Costa è a disposizione e che la buona sorte ci assista…".