Juventus, Chiellini loda l'Under 23: "Orgoglioso di voi, scritta un'altra pagina di storia"

vedi letture

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha celebrato su Twitter il successo in Coppa Italia di Serie C della formazione Under 23: "Sono davvero felice per voi ragazzi e orgoglioso di come la nostra Juventus abbia scritto un’altra pagina di storia del calcio. Complimenti a tutti! E ovviamente AVANTI COSÌ!!!".