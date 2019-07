Juventus, CR7 e quel fuori programma col piccolo tifoso in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori programma con la regia di Maurizio Sarri nel corso di Juventus-Tottenham. Nella ripresa della sfida di ICC (persa 2-3 dai bianconeri) - riporta Tuttosport - un piccolo tifoso bianconero è riuscito a eludere la sorveglianza e a entrare in campo. "Ho visto il ragazzino - ha raccontato lo stesso Sarri -, avevo capito che voleva farsi la foto con Cristiano Ronaldo, allora l’ho chiamato verso di me in panchina perché temevo che lo portassero via". Così il bambino si è avvicinato a CR7, lo ha abbracciato e il penta Pallone d’Oro gli ha dato il cinque divertito. Per nulla intimorito, il piccolo tifoso è rimasto accanto al suo idolo, andando a sedersi per terra davanti alla panchina, dove si è goduto gli ultimi minuti della partita.