Dopo le parole di oggi in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha affidato ai social un messaggio in vista della partita di domani contro la Lokomotiv Mosca all'Allianz Stadium: "Fiducioso per domani!". I bianconeri di Sarri si affidano al portoghese a caccia del 702° gol tra i professionisti.