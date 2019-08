Juventus, Douglas Costa ok contro l'Atletico: "Sto bene nuovamente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro l'Atletico Madrid ha fatto il suo debutto stagionale Douglas Costa partito titolare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri nella sfida persa 2-1 di International Champions League. Il giocatore brasiliano ha saltato il tour in Asia per recuperare al meglio la forma fisica ma a Stoccolma ha dato prova di essere in buone condizioni, mostrando lampi di classe che avranno fatto piacere sicuramente al nuovo tecnico della Juventus. Douglas Costa poi dopo la gara su Instagram ha commentato così la sua gara: "Mi sento di nuovo bene".