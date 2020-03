Juventus-Inter, i nerazzurri sono a Torino. Conte insultato da un tifoso: "Sei un traditore"

Dopo una sosta forzata, il campionato di Serie A si prepara a ripartire sebbene con delle limitazioni di pubblico. Piatto forte della serata sarà ovviamente Juventus-Inter, la sfida per il cui rinvio si erano accese le maggiori polemiche. Come riportato dl Corriere di Torino, all’arrivo nel capoluogo piemontese Antonio Conte, oggi tecnico nerazzurro, è stato comunque accolto da alcuni tifosi, sebbene la polizia abbia fatto rispettare le distanze di sicurezza. In particolare un tifoso ha rivolto all’allenatore la frase “Sei un traditore”. Per Conte comunque da registrare sostegno da parte di alcuni tifosi nerazzurri presenti.