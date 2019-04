Juventus, Kean e un gol per fare meglio di Del Piero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean, un gol per lo Scudetto e per superare Alessandro Del Piero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina a 19 anni Alex aveva chiuso la stagione a quota 5 gol e il classe 2000 lo ha già eguagliato. Oggi al Paolo Mazza partirà titolare e proverà a segnare per arrivare a 6 e staccare dunque l'ex capitano della Vecchia Signora.