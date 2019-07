Juventus, la presentazione di de Ligt domani mattina alle 10

Domani a partire dalle ore 10.00 la Juventus presenterà il suo ultimo acquisto, ovvero il difensore olandese classe '99 Matthijs de Ligt. Il giovane centrale di difesa è arrivato dall'Ajax a titolo definitivo per 75 milioni di euro pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni.

Sulle colonne di TMW, seguiremo la conferenza stampa in tempo reale.