Attraverso i propri canali social, la Juventus ha annunciato quella che sarà la terza divisa ufficiale nella stagione appena iniziata. Dopo aver rivoluzionato prima e seconda divisa, anche la terza non segue certo la tradizione: ovviamente griffata Adidas, la maglia presenta una colorazione azzurra con macchie irregolari leggermente più chiare. Sul sito si legge che la maglia è "dominata da un brillante Unity Blue. L’intensa colorazione della base fa da contraltare ai dettagli argento della grafica all-over impressa fino al colletto e alle maniche, che richiama lo stile del kit da trasferta". Di seguito il tweet del club e le immagini diffuse sul web:

OFFICIAL: @juventusfc have released their new third kit for the upcoming 2019/20 season. pic.twitter.com/V3pSq2naSn

— Squawka News (@SquawkaNews) August 6, 2019