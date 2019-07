Juventus, nuovo Responsabile per l'Under 19: è Giovanni Manna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Under 19 della Juventus ha un nuovo Responsabile: incarico affidato a Giovanni Manna, nato nel 1988, presentato brevemente dal sito ufficiale bianconero: "Laureatosi nel 2012, ha ottenuto nel 2017 il Diploma FIGC di Direttore Sportivo, e ha al suo attivo esperiente nel mondo del calcio a partire dal 2009, prima come Talent Manager nel calcio dilettantistico, e poi come Club Manger del Forlì (2013/14) e infine, in Svizzera. Manna è infatti stato Team Manager e Talent Manager del Chiasso (2014/15) e in seguito è stato Direttore Sportivo del Lugano. Un'esperienza di alto livello, quella con il club ticinese, che ha portato Manna a lavorare a stretto contatto con la Prima Squadra e vivere con il team anche l'avventura dell'Europa League, nella stagione 2017/18. Adesso inizia una nuova splendida sfida: quella con il settore giovanile bianconero".