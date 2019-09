Juventus, Rabiot insidia Matuidi per una maglia da titolare a Firenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizierà ufficialmente oggi l'avvicinamento della Juventus al match di sabato alle ore 15 contro la Fiorentina. Nella giornata odierna, infatti, come riporta Tuttosport, rientreranno i sudamericani (Cuadrado, Bentancur, Dybala e Alex Sandro) dagli impegni con le rispettive nazionali, più Cristiano Ronaldo a cui è stato concesso un giorno libero.

Sul fronte della formazione, detto che Gonzalo Higuain, oramai ex esubero bianconero, è lanciatissimo verso la terza maglia da titolare consecutiva, potrebbero esserci novità in mediana. Adrien Rabiot sembra, infatti, in grado di insidiare la maglia di Blaise Matuidi per la sfida di Firenze. Una scelta, questa, da prendere anche in vista dell'esordio in Champions League di martedì al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico.