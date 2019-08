© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesimo problema fisico per Aaron Ramsey, perseguitato dagli infortuni in questo inizio di stagione con la Juventus: non convocato per la sfida di Parma, oggi il gallese non si è allenato a causa di una lombalgia. In fortissimo dubbio il suo esordio stagionale contro il Napoli sabato sera allo Juventus Stadium, stando alle ultime rivelate dal sito ufiiciale del club bianconero.