© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Giornale, nella scelta dell'albergo fiorentino da parte della Juventus c'è anche un po' di scaramanzia. Tra Napoli ed Empoli infatti, Sarri a Firenze ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta, senza vittorie. Per questo è stato scelto un hotel diverso da quello che gli azzurri utilizzavano in città nelle trasferte dell'era Sarri, una conferma rispetto allo scorso anno che però è stata condita anche da un po' di scaramanzia all'italiana, con la speranza, per la Vecchia Signora, di sfatare diversi tabù che il proprio tecnico si porta dietro da tutta la carriera da professionista.