© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novanta minuti di sofferenza per garantirsi il primo step. La Juventus supera lo Spezia nel campionato Under 17 e si prende di forza almeno la prima fase playoff - quella che vede qualificate al primo turno le terze, le quarte e le due migliori quinte dei tre raggruppamenti -, considerato il vantaggio di sette punti sul Torino quarto, a due giornate dalla fine. Ai bianconeri basterà ottenere un punto nelle prossime due gare per blindare il secondo posto e guadagnare un posto di diritto nei quarti di finale per garantirsi lo scudetto di categoria. Contro il fanalino di coda del girone, brilla ancora una volta la stellina di Nikola Sekulov, in una gara molto più complicata del previsto. La Juve infatti la risolve solo nel finale, dilagando da 1-1 a 4-1 negli ultimi minuti: la mezzala prima propizia il gol di Da Graca, poi sigilla una gara da incorniciare con un grande inserimento nei minuti di recupero. Del solito Lipari e Fontana le altre reti dei ragazzi di Pedone, in mezzo il pari ligure griffato Baracchini.