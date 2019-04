© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kakhaber Kaldaze, ex difensore del Milan e oggi primo cittadino di Tbilisi, ha concesso una lunga intervista a L'Avvenire. Ecco alcuni stralci.

Come vede i rossoneri?

"Si tratta di una squadra che può migliorare molto. Non ci sono fenomeni, Gattuso sta facendo bene e mi piace come lavora. Speriamo arrivi in Champions e che guidi il Milan anche nella prossima stagione".

Piatek assomiglia a Shevchenko?

"Direi di no. Il polacco sta facendo bene, ma ne ha di strada davanti a sé prima di poter essere paragonato a Sheva, uno dei più forti giocatori con cui abbia giocato, insieme a Maldini, Nesta, Rivaldo, Inzaghi, Rui Costa. Ronaldinho.