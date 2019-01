Kalinic il 'bidone' del 2018. Sul podio Schick e André Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nikola Kalinic è il "bidone" del 2018. Un autentico plebiscito per l'ex attaccante di Fiorentina e Milan, oggi all'Atletico Madrid, assegnato dal portale Calciobidoni.it dopo una votazione che ha visto il croato conquistare il trofeo meno ambito del calcio italiano con il 49,1% degli oltre 13mila voti effettuati, precedendo lo staccatissimo attaccante della Roma Patrik Schick e un altro ex milanista, André Silva, ora al Siviglia. Kalinic succede nell'albo d'oro a Gabigol, trionfatore dell'edizione 2017. Menzione "Jolly" per Joao Mario (Inter), finito avanti a Howedes (Juve) e Calhanoglu (Milan).