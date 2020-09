Ko Zaniolo, il prof. Mariani: "Impossibile da prevenire, c'è predisposizione. Auguri"

"L'infortuno di Zaniolo era impossibile da preveenire". Parola di Pier Paolo Mariani, il professore che operò al ginocchio destro il talento della Roma, oggi intervistato dal Corriere dello Sport: "Non è capitato allo stesso ginocchio, ma non è una casualità. C'è una certa predisposizione, vi faccio l'esempio di De Rossi che ha giocato fino a 40 anni senza mai rompersi i legamenti. E non c'è nessuna accelerata: tra i rientri di Zaniolo e Demiral, per fare un altro esempio, corrono appena venti giorni".

Zaniolo si farà operare in Austria e non più da lei.

"Non ho considerazioni da fare. Il ginocchio da me operato è perfetto, mi aspetto che il collega farà bene sull'altro ginocchio come ho fatto io. E faccio gli auguri a Zaniolo".