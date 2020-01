© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Protagonista, dentro a fuori dal campo. Dejan Kulusevski fa parlare di sé ormai da tempo: già acquistato dalla Juve per giugno, lo svdese è stato nell'ultimo periodo tra i più determinanti con la maglia del Parma. Da qui, la decisone dell'AIC - l'Assocalciatori - di premiarlo come "Calciatore del mese AIC" di dicembre per la Serie A. Di seguito le immegini con il giocatore al fianco del presidente Damiano Tommasi.