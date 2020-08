L'ag. D'Amico: "Pirlo? Non ho dubbi sull'uomo, ma il salto da allenatore non è facile"

vedi letture

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, in onda su Rai Due, è intervenuto il procuratore Andrea D’Amico: “Io non ho dubbi sull’intelligenza di Andrea Pirlo come uomo, ma qui è come se la società dicesse che sono così forte da poter stare vicini a un allenatore che non ha esperienza. È questo che shocka nella scelta dell’allenatore. Conosce molto bene l’ambiente, ma ricordo quando Vialli divenne allenatore da giocatore del Chelsea mi disse che la gestione delle individualità e del gruppo nell’insieme è un lavoro che non c’entra nulla con quello che fai da giocatore. È un salto che non è facile. A quel livello la motivazione mentale è tutto. Auguro ad Andrea di riuscire a trovare anche questa forza”.

Sul mercato: “Ricordo cosa disse Paratici in pieno Covid, ovvero che sarebbe stato un mercato creativo anche per la Juventus. I bianconeri hanno tanti giovani importanti e questo è il momento giusto per valorizzarli. Forse Fagioli e gli altri erano sprecati per l’U23 e con Pirlo potranno trovare spazio in prima squadra”.