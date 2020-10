L'annuncio di De Luca scatena la protesta: centinaia in strada, scontri a Napoli

L’annuncio del governatore Vincenzo De Luca accende la miccia delle proteste in Campania e soprattutto a Napoli. In serata, centinaia di persone sono scese in piazza nel capoluogo partenopeo, per contestare la decisione del presidente di regione, che nel pomeriggio si è detto pronto a un lockdown. Tantissimi senza mascherine, per un corteo che ha inevitabilmente generato polemiche e attenzione anche al di fuori di Napoli.