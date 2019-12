Curiosa vicenda sentimentale per l'attaccante dello Shanghai SIPG, in Cina.

Fonte: foxsports.it

Davvero molto curiosa la vicenda che vede coinvolto in prima persona l'attaccante dello Shanghai SIPG, il brasiliano Hulk. Il giocatore è tornato a far parlare di sé non per i gol, ma per via di un annuncio sulla sua vita privata.

Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, Hulk ha infatti lasciato la sua compagna, Iran Ângelo de Souza. E all'interno della stessa nota ufficiale ha aggiunto la "sostituta", che non è nientemeno che la nipote della stessa donna, Camila:

Questo sabato Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva nascondersi. La sua posizione è trasparente e vuole evitare di mentire e incappare in commenti malevoli.