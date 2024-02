Ufficiale Atletico Mineiro, c'è il rinnovo di Hulk quando manca una rete per fare 100

vedi letture

l'Atlético Mineiro rende noto di aver rinnovato il contratto di Hulk. L'ex attaccante di Porto e Zenit si è legato al Galo fino al 2026.

37 anni, Hulk è tornato in Brasile nel febbraio 2021 dopo 16 anni a girare per il mondo: Giappone, Portogallo, Russia e Cina le sue esperienze. In 178 partite con l'Atlético ha segnato 99 reti.