Matteo Roggi, ex procuratore di Mattia Perin, ha parlato a Radio Sportiva del ritorno del portiere al Genoa dopo l'esperienza alla Juventus: "Per Perin è il ritorno del figliol prodigo: Mattia secondo me è uno dei più grandi talenti dell'ultimo ventennio, ha un grandissimo credito nei confronti della fortuna e quindi non è mai stato messo in condizione di poter fare vedere al 100% le sue qualità, altrimenti sarebbe stato a giocarsi la Champions League da titolare in qualunque squadra. Ripartire da un giocatore importante come Perin è un segnale anche per la piazza, lui conosce bene l'ambiente Genoa e quindi può essere funzionale anche da quel punto di vista: risolvere il dualismo con Radu sarà compito della società e dell'allenatore, da fuori non lo percepisco come un problema".