L'ex cestista Antonelli: "Suarez? I miei ragazzi hanno tutti 10 in italiano e non possono giocare"

La vicenda dell'esame d'italiano di Luis Suarez colpisce anche chi è abituato a fare i conti con le problematiche legate all'ottenimento della cittadinanza italiana. È il caso, per esempio, di Massimo Antonelli, ex campione di basket e oggi alla guida del Tam Tam Basketball, associazione senza fini di lucro nata a Castel Volturno, che ha l'obiettivo di inserire in questo sport ragazzi e ragazze, nati in Italia da genitori provenienti per lo più dalla Nigeria. "Hanno preso tutti dieci in italiano ma non possono giocare - racconta a Il Mattino - non so come spiegargli questa ingiustizia, che chi è ricco ha dei diritti e chi è povero no. Sono nati in Italia ma considerati stranieri e per questo non possono partecipare al campionato di Eccellenza a cui vogliamo partecipare. Se è vera l'intercettazione sui 10 milioni, è una ferita per tutti. I miei under 18 non coniugano i verbi all'infinito, uno è anche il migliore della classe in assoluto".