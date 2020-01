© foto di Federico Gaetano

Massimo Donati, ex centrocampista del Milan e dell'Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva. "Secondo me c'è bisogno in casa rossonera di giocatori come Zlatan Ibrahimovic. L'età è avanzata ma il campione è di quelli con la 'C' maiuscola. In estate sono stati presi buoni giocatori ma nessun top player. L'innesto di Ibrahimovic è molto positivo per tutti, sia dentro che fuori dal campo, perché può anche aiutare i giovani a crescere. Ci sono stagioni in cui gli attaccanti segnano molto, altre in cui segnano meno. Piatek è un buon giocatore ma dietro di lui gli serve una macchina che funzioni bene. Serve equilibrio".