L'ex medico sociale del Napoli: "Forse siamo ripartiti troppo presto"

"Forse abbiamo ripreso troppo presto". Alfonso De Nicola, ex medico social del Napoli, commenta la situazione a Radio Marte: “Genoa? Gran casino. Stiamo dando tanta importanza ai calciatori ma meno alla salute della gente comune, che deve stare molto attenta. Dobbiamo poi anche sapere quali sono i vaccini seri, non ne basta uno qualunque per guarire o per non contrarre il virus. Non bisogna illudere la gente con false dichiarazioni.

Niente falsi positivi? 14 in una squadra sono tanti. Stiamo cercando tutti di salvare il calcio. Ci riusciremo? Non lo so. Allo stadio 1000 spettatori non sono niente. Se bisogna salvare il calcio io credo che in questo momento sia impossibile farlo, dobbiamo solo pensare alla salute della gente. Meglio fermarsi? In questo momento sì, ragionare un attimo e poi riprendere. Tanto abbiamo avuto entrambe le esperienze e adesso potremmo capire se e quando riprendere".