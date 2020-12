De Nicola sul Napoli: "Koulibaly in campo a gennaio. Vedremo dopo la rivalutazione"

vedi letture

Alfonso De Nicola, ed medico social del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "I ragazzi con cui stavo io li conoscevo bene, questi non li conosco. Le partite le puoi vincere e perdere, a volti giochi male e vinci, giochi bene e perdi. Abbiamo l'abitudine di demonizzare quando si perde ed esaltare quando si vince, non è equilibrio da parte nostra, addetti ai lavori e tifosi. O vinci o perdi comunque il progetto va avanti, deve farlo la società. Il Napoli ha fatto sempre progetti, la progettualità è al centro di ogni tipo di discorso. Mezzora di lontananza dal punto di allenamento da un po' fastidio, tutti i giorni, a volte due volte al giorno, visto che tanto ci vuole da Napoli per arrivare a Castel Volturno. E' anche una questione di comodità. I nostri ragazzi ci tengono molto alla famiglia, il lavoro è una conseguenza della famiglia".

Koulibaly tornerà in campo a gennaio?

"Probabile, se fra dieci giorni sarà rivalutato non è detto che sarà in grado di allenarsi e di giocare. La rivalutazione deve essere fatta per rendersi conto di quanto si possa incrementare il lavoro".