L'ex Roma Cole legato e rapinato nella sua abitazione nel Surrey assieme alla compagna

vedi letture

Attimi di paura per Ashley Cole, ex terzino di Arsenal, Chelsea e della Nazionale inglese con un breve passato alla Roma. Cole (39) è stato vittima di una rapina nella sua abitazione nel Surrey nella quale, assieme alla sua compagna Sharon Canu, è stato legato ad una sedia e minacciato durante il furto. Stando a quanto riportato da The Sun dall’abitazione dell’ex calciatore sono stati trafugati gioielli di grande valore. L’ammontare del maltolto però non è stato ancora reso noto.