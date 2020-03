L'ex tecnico Arruabarrena: "Juve, Bentancur come Pogba. Con Sarri può fare l'ultimo step"

Analizzando la crescita esponenziale di Rodrigo Bentancur con la maglia della Juventus, La Gazzetta dello Sport riporta anche le parole di Rodolfo Arruabarrena, maestro che lanciò al Boca Juniors il giocatore ancora minorenne nel 2015: "Rodrigo era introverso, ma sapeva ascoltare: dote rara. E dimostrò qualità diversa dal comune: fu normale lanciarlo nella mischia. Cosa mi stupisce di lui? Il modo in cui viene coinvolto in più ruoli. E il meglio deve ancora venire. E’ nel club giusto per fare l’ultimo scatto e ha un allenatore super. Considero Sarri un modello da seguire".

Ma è un “volante” o una mezzala destra? "Se lo chiedete a lui, vi dirà che si trova meglio dove ha giocato con l’Inter: da “volante” ovvero regista. Ha uscita di palla pulita e passaggio filtrante per prendere il posto di Pjanic. Ma a me piace quando da interno si infila in area: potrebbe segnare di più, per centimetri e tecnica mi ricorda ancora Pogba".