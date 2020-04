La Germania ribadisce il no ai coronabond. Angela Merkel: "Ma troveremo una buona soluzione"

"E' necessaria la solidarietà tra i paesi membri dell'Unione Europea. Tuttavia, ci sono tanti modi per mostrare la solidarietà". Così la cancelliera Angela Merkel, questo pomeriggio, ha respinto la richiesta dell'Italia di obbligazioni comuni della zona euro per mitigare l'impatto economico della pandemia di coronavirus, aggiungendo che la Germania appoggerebbe altri strumenti per aiutare i paesi colpiti duramente dalla crisi. "Ho parlato a lungo con il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte per molto tempo e - prosegue Angela Merkel - concordiamo sul fatto che vi sia un urgente bisogno di solidarietà in Europa, che sta attraversando uno dei suoi momenti più difficili. E la Germania - ha detto - è pronta per questa solidarietà. Il benessere della Germania dipende dal benessere dell'Europa. Ora sugli strumenti adatti a questo scopo ci sono opinioni diverse. Non credo dovremmo avere un debito comune nonostante la nostra unione politica ed è per questo che respingiamo questa soluzione. Ci sono però molti modi per mostrare solidarietà e credo che troveremo una buona soluzione".