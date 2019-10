© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rooney contro Vardy. Ma né Wayne né Jamie, bensì Coleen e Rebekah, mogli dei due attaccanti inglesi, entrambe influencer. Via Instagram, Coleen Rooney ha infatti postato un lungo attacco alla (ex?) amica, accusandola di aver passato ai tabloid, in particolare al Sun, informazioni sulla sua vita privata, ottenute attraverso le Instagram stories. La signora Rooney ha spiegato di aver avuto a lungo il sospetto su chi potesse essere la "talpa" sulla sua vita privata e di aver bloccato tutti tranne la signora Vardy sul suo profilo Instagram privato, ottenendo così la prova che fosse quest'ultima a fare da spia. Becky Vardy ha replicato subito, sempre via social, affermando ovviamente di non essere stata lei e dicendo alla (di nuovo, ex?) amica che avrebbe dovuto chiamarla al primo sospetto. Una vicenda che non è passata inosservata ai (geniali) amministratori dell'account Twitter inglese della Roma: nel dubbio, la società giallorossa ha bloccato Becky Vardy. Non si sa mai.