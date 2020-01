La Juve riparte, Cristiano Ronaldo: "Nuovo anno, stesse motivazioni"

In questi giorni la Juventus sta lavorando intensamente in vista della gara contro il Cagliari. Tutta la squadra agli ordini di mister Sarri, compreso Cristiano Ronaldo che attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram ha anche condiviso una foto che lo ritrae durante una delle seduta svolte alla Continassa: "Nuovo anno, stesse motivazioni", ha scritto il portoghese.



New year, the same motivation 💪🏼#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/qhQzsuJ9sN

