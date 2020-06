La Sindaca Raggi replica a Malagò: "Non avere i Giochi Olimpici a Roma una gran fortuna"

A distanza di anni, continua a far discutere la decisione della città di Roma di ritirare la candidatura per i Giochi Olimpici del 2024. Negli scorsi giorni, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tornato alla carica parlando di grande occasione persa e attaccante pesantemente la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Io - ha detto quest'oggi la Raggi a 'LA7' - continuo a dire che è stata una gran fortuna non avere i Giochi Olimpici. Questo lo diceva Monti, che è uno statista, sono arrivati applausi da più parti. Poi quando l'ho detto io non era più credibile... Ma i Giochi Olimpici hanno sempre rappresentato un debito enorme per la città ospitante e noi abbiamo ereditato un debito che ci obbliga ogni anno ad accantonare 200 milioni di euro delle nostre tasse...".