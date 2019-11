Lady Allan: "Non ne posso più. Insulti, bugie e ora ci entrano in casa!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutto periodo per Allan, additato dai più come caporivolta dello spogliatoio azzurro, contestato aspramente dai tifosi e addirittura vittima dei ladri nella giornata di ieri. Un momento difficile che ha fatto perdere serenità al centrocampista brasiliano e anche alla sua famiglia, come si evince dallo sfogo a cuore aperto sui social di sua moglie Thais Valentin Marques:

"ADESSO BASTA! Credo che adesso si stia davvero esagerando e io non ne posso più, prima mio marito viene attaccato non per quello che fa in campo, ma per presunte accuse create ad arte da chi vuole distorcere la verità... E poi io vengo ogni giorno insultata sui social con parole dispettose, questa settimana anche mentre faccio la spesa. Ieri sera si aggiunge questa paura enorme! Gente che entra di nascosto in casa nostra in pieno giorno, con me da sola per fare caos e sporcare tutta la stanza dei bambini, la nostra intimità violata... I miei figli che piangevano terrorizzati! Da quando siamo arrivati a Napoli siamo stati accolti benissimo, ma ora la gente non può usare notizie false per fare così a una famiglia con bambini, questo non è calcio e questo non è tifo", sono le sue dure e amare parole su Instagram.