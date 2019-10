© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Si è chiusa con un'amichevole contro la Primavera la settimana di lavoro della Lazio. Un test terminato, come riporta LaLazioSiamoNoi, 4-0 per i ragazzi di Simone Inzaghi. Sugli scudi il talento ex Barça Raul Moro che ha giocato con entrambe le formazioni mettendo a segno anche l'ultima rete del match.

La Lazio dei grandi si è schierata col solito 3-5-2: Guerrieri tra i pali, Patric, Leiva e Radu in difesa, Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic (esentato dalla nazionale serba) e Lulic a centrocampo, la coppia Adekanye-Caicedo davanti. A riposo Correa, fermo a scopo precauzionale per un colpo al polpaccio rimediato giovedì in allenamento.