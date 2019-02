Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile fatica a parte a due giorni di distanza dal match con il Siviglia. Corsa sul campo centrale mentre i compagni si riscaldano col pallone sul terreno di gioco adiacente. Poi per l’attaccante, a differenza di ieri mattina, rientro negli spogliatoi quando sono da poco iniziate le prove tattiche. Un rischio eccessivo vederlo dal primo minuto giovedì sera. Sta cercando di recuperare da un’elongazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Si lavora per una convocazione, per portare Ciro almeno in panchina. Il tandem offensivo - salvo clamorose sorprese - sarà formato da Correa e Caicedo, provati in coppia durante le esercitazioni del pomeriggio.