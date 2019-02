Lazio, Immobile da monitorare giorno dopo giorno. Luis Alberto ok

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sfida contro l'Empoli, il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ciro Immobile nella gara con il Frosinone ha riportato un trauma elongativo ai flessori della coscia. L’attaccante ha svolto degli accertamenti per evidenziare il tipo di sofferenza ed abbiamo tracciato terapia adeguata e contiamo di recuperarlo in tempi rapidi: è un calciatore che si sottopone volentieri alle cure e risponde sempre al meglio ai trattamenti. Il numero 17 è molto generoso, non si risparmia mai, ma bisogna considerare anche i rischi che ci sono dietro un eventuale impiego in determinate situazioni. Luis Alberto ha riscontrato solo un affaticamento agli adduttori e questo si è manifestato con dei crampi nel match con il Frosinone: lo spagnolo sta osservando dei giorni di riposo per tornare al meglio in pochi giorni”.