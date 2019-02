Lazio, Immobile e Milinkovic in forte dubbio per il Siviglia. Ok Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic restano in fortissimo dubbio per la sfida di giovedì di Europa League contro il Siviglia. A riportarlo è Radiosei che spiega come il tecnico Simone Inzaghi non voglia correre alcun rischio con due dei suoi giocatori principali della rosa. Immobile è rimasto fermo nell'ultima giornata per un'elongazione al flessore, mentre Milinkovic ieri si è visto in Paideia per esaminare l'affaticamento all'adduttore. Verso il completo recupero, invece, Luis Alberto.