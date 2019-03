Lazio, in Europa tre turni a Marusic. Settore Olimpico chiuso per un turno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È arrivata la sentenza UEFA relativa alla partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Siviglia e Lazio. Le decisioni, attraverso le frequenze di Lazio Style Radio 89.3, sono state anticipate dal Responsabile della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino: “La UEFA ha comminato alla Lazio tre giornate per quanto riguarda Marusic e un settore dello stadio chiuso per la prossima gara interna per i fatti di Siviglia, ultima partita giocata dalla Lazio in Europa. La società farà appello su entrambe le disposizioni, vedremo come verrà costruito il ricorso. Era importante dare subito questa comunicazione ufficiale. Avevo detto settimane fa che immaginavo ci sarebbe stato un peso di quanto accaduto in Lazio-Novara. Qualsiasi agenzia parte dall’Italia, fa il giro del mondo e arriva sui tavoli Uefa. Facciamo già fatica a costruire credibilità diverse, noi ci proviamo con iniziative e attraverso i rapporti. Ero sicuro questa ‘notizia’ potesse portare problemi. Per quanto riguarda Marusic la società farà appello, le immagini aiutano. Non ci aspettavamo tre giornate, vedremo il referto e la motivazione nello specifico”, riporta Lalaziosiamonoi.it.