Lazio, l'ex Garlaschelli: "Correa straordinario, ieri lo ha dimostrato"

La finale conquistata ieri contro il Milan ha riportato entusiasmo in casa Lazio. Tanti i commenti positivi sulla prestazione dei biancocelesti tra cui anche quello di Garlaschelli, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ieri i biancocelesti hanno conquistato la finale dopo un’ottima gara. La Lazio è al pari, se non superiore, alle altre competitor per un posto nella prossima Champions League. In questi due mesi non è stata la squadra che conoscevamo, non so cosa sia successo. Ormai bisogna puntare alla Coppa Italia, conquistare il trofeo sarebbe troppo importante. Ci siamo complicati la vita in campionato purtroppo, ormai le prossime gare bisognerà disputarle al massimo e con tanta intensità ed aggressività. Bisogna trovare la giusta continuità di risultati e di prestazioni. Milinkovic è un giocatore importante, anche se quest’anno non ha reso come la scorsa stagione, dovremo fare a meno di lui per un po’ dato l’infortunio, ma chi lo sostituirà sarà all’altezza. Correa ha grandissime doti, è un calciatore straordinario. Immobile ieri ha disputato un’ottima prestazione, è anche sfortunato con tutti i pali che colpisce, è un momento no anche se è determinante per la squadra, impossibile discutere un calciatore del genere".