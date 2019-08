Lazio: lo striscione degli Irriducibili per Fabrizio

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Continua a far discutere la decisione del Questore di Roma di celebrare i funerali di Fabrizio Piscitelli in forma privata. Dopo l'appello della moglie Rita, e la lettera inviata alle istituzione da parte della sorella Angela, ora anche gli Irriducibili – il gruppo storico della Curva Nord Lazio, di cui Diabolik era a capo – hanno fatto sentire la propria voce. Una protesta pacifica, rappresentata da uno striscione posto proprio fuori la sede del tifo organizzato biancoceleste: "La morte è uguale per tutti... il funerale anche! Salutare Fabrizio è un nostro diritto!", hanno scritto gli IRR in via Amulio. Fabrizio Piscitelli è stato assassinato lo scorso 7 agosto, la richiesta dei suoi amici e parenti è che i funerali possano essere celebrati pubblicamente.