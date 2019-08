Fonte: da San Siro

Il primo striscione dell'anno della Curva Nord dell'Inter non è per il nuovo corso della squadra di Antonio Conte o per Romelu Lukaku: è una coregrafia per Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, capo ultrà della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto con un colpo di pistola.