Lazio, niente nazionale per il pilastro Radu. La Romania: "Capitolo chiuso"

Vive una seconda giovinezza, Stefan Radu alla Lazio. A 34 anni è un pilastro della squadra di Inzaghi ed ecco perché in Romania continuano a sperare in un suo ritorno in nazionale. Selezione che il difensore ha lasciato nel lontano 2013: un po’ per i vari infortuni che spesso lo affliggevano, un po’ per divergenze con la federazione. Sono cambiati i ct, alcuni allenatori in forma privata hanno provato a fargli cambiare idea. Ma niente da fare - riporta il Corriere dello Sport - Radu non torna. Il vice ct, Nicolae Dica, ai microfoni di Telekom Sport ha parlato della situazione mettendo in chiaro, forse definitivamente, la possibilità di vedere il giocatore della Lazio di nuovo con la Romania: “So che è un capitolo chiuso. Non ha più senso parlarne perché ci sono stati diversi tentativi”.