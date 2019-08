© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, centrale e perno difensivo della Lazio, nell'ultima parte di gara contro la Samp ha sentito un fastidio al flessore della coscia destra. Tutti col fiato sospeso per qualche minuto e immediato il pensiero in vista del derby, anche se - forse esagerando un po' - è rimasto in campo ignorando gli urlacci di Inzaghi dalla panchina. Alla fine - sottolinea Il Messaggero - ha prevalso il buon senso e ha lasciato posto a Vavro («Orgoglioso di te» il tweet dell'agente slovacco). Un evento insolito per il centrale: per risalire alla sua ultima sostituzione bisogna tornare al 3 marzo 2013, quando il centrale giocava ancora tra le fila del Chievo. Oggi Acerbi verrà valutato ma per il derby non dovrebbero esserci rischi.