Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti di formazione in casa Lazio, in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina al Franchi. Al momento Patric è in vantaggio su Luiz Felipe in difesa, mentre a centrocampo rientrerà Luis Alberto dopo l'assenza in Europa League contro il Celtic. Immobile e Correa comporranno invece il tandem d'attacco.