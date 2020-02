© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del recupero di campionato contro l'Hellas Verona in casa Lazio si deve fare il punto sulle condizioni di Luiz Felipe. Il brasiliano, come riporta il Corriere dello Sport, è ancora alle prese con un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare gli ultimi allenamenti della scorsa settimana e anche ieri è rimasto a riposo. Oggi per lui sono previsti dei test per capire la reale entità della situazione.