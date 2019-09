Lazio, Radu ha smaltito l'attacco influenzale. Tornato in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 15 la Lazio è in campo per la seduta di scarico e iniziare così la preparazione alla partita di domenica pomeriggio. L’allenamento tecnico, evidenzia LaLazioSiamoNoi.it viene svolto soltanto dai calciatori rimasti a riposo con l’Inter o entrati nel corso del secondo tempo. Tra questi Stefan Radu, che ha smaltito l’attacco influenzale che l’aveva messo ko alla vigilia della sfida di San Siro. È a disposizione e quindi, tra tre giorni, dovrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa sul centrosinistra. In gruppo, oltre al recuperato Durmisi, ci sono anche Tiago Casasola e Djavan Anderson: intera sgambata con i biancocelesti a differenza di tutte le settimane precedenti