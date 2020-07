Lazio-Sassuolo, la moviola Gazzetta: era regolare il gol annullato a Raspadori

Classe 2000, Giacomo Raspadori ha vissuto un esordio dal primo minuto da urlo con la maglia del Sassuolo. All'Olimpico, contro la Lazio, ha trovato la sua prima gioia in Serie A nel secondo tempo, ma già nel primo aveva siglato un gol, poi annullato per fuorigioco. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, anche la sua prima rete era regolare, come spiega nella sua moviola:

"Esordio da urlo per All’8’ Raspadori trova il gol, ma nel check sulla posizione il Var Aureliano manda al monitor Di Bello: il tocco che serve il neroverde, dalle immagini, sembra essere un intervento di punta di Parolo che anticipa Bourabia e non una deviazione casuale, tanto da cambiare la traiettoria del pallone. Non così per Di Bello, che annulla per il fuorigioco di Raspadori, ritenendolo servito dal compagno. Ma sembra un errore".